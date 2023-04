Schlechte Noten verbessern: Online-Crashkurse für Schüler in der Region

Lockdown, Distanzunterricht und Lehrermangel: Die Gründe für Lernlücken und schlechte Noten sind im Moment vielfältig. Die Schüler haben aber die Möglichkeit mit Nachhilfe aufzuholen. Der Studienkreis in Hof, Naila und Plauen bietet Online-Crashkurse für die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch an. Buchbar sind die Kurse noch bis Ende Mai. Sie finden in Form eines 90-minütigen Webinars statt, und richten sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 13. Generell wünschen sich die Schüler laut einer internationalen Vergleichsstudie mehr digitales Lernen in der Schule. 44 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass Bildung in Zukunft stärker technologieorientiert sein werde.