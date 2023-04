Schlechte Note beim Fahrradklimatest: Einschätzung von Polizei & Stadt Hof

Der Ausbau des Saaleradweges, die Saaleradoase und Fahrradreparaturstationen.

Das sind Maßnahmen der Stadt Hof um die Attraktivität für Radfahrer zu steigern.

Vor allem in Sachen Fahrradverleih, Fahrradmitnahme im ÖPNV und Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen gibt es in der Stadt aber enormen Nachholbedarf. Das haben die Ergebnisse des Fahrradklimatests ergeben. Lydia Würkner von der Pressestelle der Stadt verweist auf die schwierige finanzielle Lage in Hof, wenn es um Investitionen geht:

Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben, sagt Alexander Spörl von der Hofer Polizei mit Verweis auf die finanzielle Lage der Stadt Hof. Aber: Fahrradfahren in Hof sei nicht besonders gefährlich. Das zeigen laut ihm die Unfallzahlen aus den letzten Jahren. Spörl appelliert an Radfahrer auf der richtigen Straßenseite zu fahren, keine Gehwege zu benutzen, sich gut sichtbar zu kleiden und einen Helm zu tragen. Autofahrer sollten laut Spörl besonders darauf achten, beim Überholen eines Fahrradfahrers den richtigen Abstand einzuhalten.

Foto: Oberbürgermeisterin Eva Döhla benutzt eine der Fahrradreparaturstationen im Hofer Stadtgebiet