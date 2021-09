Schlechte Bilanz bei Getreideernte in Bayern

Lindau (dpa) – Am Bodensee hat die Apfelsaison begonnen. Die Obstbauern rechnen in diesem Jahr mit einer durchschnittlichen Ernte (…)

Obstbauern am Bodensee erwarten durchschnittliche Apfelernte

Auerbach (dpa/lby) – Der Brand eines Traktors in Auerbach hat zu einem Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro geführt. Der 37 (…)

100.000 Euro Schaden bei Traktorbrand in der Oberpfalz

Rückgang bei Familienkräften in der Landwirtschaft

Fürth (dpa/lby) – In den landwirtschaftlichen Betrieben in Bayern packen zwar immer noch überwiegend Familienmitglieder mit an, (…)