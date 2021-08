Schlaugärtner-Zwerge: Kindergarten Marktleuthen erhält 1000 Euro

Dass uns die Themen Arten- und Klimaschutz alle angehen, hat der Weltklimabericht in dieser Woche gezeigt. Dabei ist es am besten so früh wie möglich anzufangen. Für die Kinder des Montessori Kinderhauses Sankt Wolfgang in Marktleuthen gehört es mittlerweile zum Alltag. In einer „Kinder-Gärtnerei“ lernen die Kinder selbst zu säen, zu pflanzen, zu pflegen und zu ernten und im „Schöpfungsgarten“ geht es um dem Umgang mit Insekten. Dieses Engagement zahlt sich jetzt aus. Die Einrichtung hat beim Wettbewerb „Schlaugärtner-Zwerge“ von Bayernwerk mitgemacht und gewonnen. Für den Kindergarten gab es 1000 Euro und T-Shirts vom Energieunternehmen.