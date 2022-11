Schlauchlinersanierung: Behinderungen im Hofer Stadtgebiet

Wegen einer sogenannten Schlauchlinersanierung müsst ihr ab heute (MO) mit einigen Verkehrsbehinderungen im Hofer Stadtgebiet rechnen. Dabei bekommen die Kanäle in einem speziellen Verfahren von innen her eine Verstärkung durch einen Schlauch. Betroffen ist unter anderem die Freizeitanlage am Eisteich in Hof.

Auch wenn keine Grabungen stattfinden, kann es in folgenden Gebieten aufgrund von Baustellenfahrzeugen und Maschinen zu Behinderungen kommen:

KW 47-49 2022 – Ringstraße

KW 47-49 2022 – Steinbergstraße

KW 47–49 2022 – Freizeitanlage Eisteich

KW 47-49 2022 – Wartturmweg/ An der Joerdensanlage

KW 47-49 2022 – Hangleite

KW 47-49 2022 – An der Joerdensanlage

KW 47-49 2022 – Münsterweg/ Parsevalstraße

KW 47-49 2022 (teilweise, Rest Frühjahr 2023) – Am Auengrund

Frühjahr 2023 – Industriesammler Zedwitzer Straße

Frühjahr 2023 – Eppenreuth, Konradsreuther Sammler