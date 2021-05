Schlapppenschmeißen: Gewinner wird heute Abend verkündet

Der Schlappentag fällt heuer so, wie wir ihn kennen wieder aus. Allerdings hat sich die Stadt ein alternatives Programm ausgedacht, an dem ihr auch schon fleißig teilgenommen habt. In den letzten Tagen habt ihr zum Beispiel fleißig die Schlappen geschmissen – heute Abend wird der oder die Beste dafür belohnt. Schlappentags Moderator Adrian Roßner:

Im Festakt – Live Stream um 18 Uhr gibt’s dann den viertuellen Festzug, für den die Kinder der Region fleißig Bilder gemalt haben. Als Gäste sind unter anderem Oberbürgermeisterin Eva Döhla und der Scherdel Braumeister Günther Spindler vertreten. Hier gehts zum Live Stream am Abend.