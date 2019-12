Schlappentag ist Immaterielles Kulturerbe: Das sagt Oberbürgermeister Fichtner dazu

So kurz vor Weihnachten ist der Hofer Schlappentag eigentlich eher weit weg – im Hofer Rathaus feiert man ihn heute dennoch. Der Grund: Er darf sich ab jetzt „immaterielles Kulturerbe“ nennen und damit in eine Reihe mit dem Wunsiedler Brunnenfest oder dem rheinischen Karneval stellen. An dem Fest an sich möchte soll sich aber nichts ändern, so der Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner:

Geldliche Zuwendungen zieht der Titel nicht mit sich, viel mehr eine Würdigung der Entwicklung und Fortführung der Tradition so Fichtner weiter. Der nächste Schlappentag ist im kommenden Jahr am 8. Juni.