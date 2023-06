Schlappentag 2023: Hofs Oberbürgermeisterin ist Schlappenkönigin

Ein Tag ist bei nahezu allen Hofern im Kalender dick angestrichen: Der Hofer Schlappentag. Nach drei Jahren Pause geht er heute wieder wie gewohnt über die Bühne. Für Eva Döhla ist es der erste als Oberbürgermeisterin. Und der ist für sie auch gleich ein ganz besonderer. Die Oberbürgermeisterin ist dieses Jahr nämlich auch gleichzeitig Schlappenkönigin geworden. Das Stadtoberhaupt darf nun also ein Jahr lang kostenlos parken in Hof. Sie durfte damit auch den Festzug anführen, der traditionell am Schießhäuschen endet. Damit beginnt nun auch das eigentliche Fest am Festplatz.