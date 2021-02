Schlappentag 2021: Virtuelles Miteinander

Auch in diesem Jahr wird es den Hofer Schlappentag aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht in gewohnter Form geben. Ganz darauf verzichten müssen wir aber nicht. Adrian Rossner, Moderator im Team des Schlappentages:

Wie die Stadt Hof jetzt mitgeteilt hat, gibt es dieses Miteinander in virtueller Form. So sollen zum Beispiel Mitmachaktionen und Videos die Tradition bewahren. Motto des Schlappentags 2021 ist „Hofer Schlappentag 2021 – Mit dem Herzen dabei!“ Der Schlappentag selbst ist am 31. Mai. An diesem Tag wird es im Hofer Rathaus einen kleinen Festakt geben, den alle Interessierten in Echtzeit online verfolgen können. Auf das Schlappenbier können wir uns auch freuen – die ersten Sude sind bereits in der Brauerei Scherdel gebraut worden.