Schlappenbier ist eingebraut: Hofer Schlappentag 2023 wie vor Corona

Gute Nachrichten für alle Freunde des Hofer Schlappentags: Am 5. Juni soll der Hofer Traditionstag nach Corona wieder in gewohnt ausgelassener Form gefeiert werden; Dazu darf das Schlappenbier nicht fehlen: Wie die Scherdel Brauerei bei Facebook mitteilt, ist es jetzt eingebraut und soll pünktlich zum Schlappentag am Fest selbst und im Handel erhältlich sein.

Der Schlappentag steigt heuer wieder am Schießhäuschen, inklusive Umzug, Hussitenführung und Schlappenschießen am Wochenende zuvor.

Die ausführlichen Infos:

Es ist wieder soweit: Der Spezialsud für das Scherdel Schlappenbier Jahrgang 2023 ist eingebraut! Nach der Hauptgärung wird er mehrere Wochen lang reifen, bevor es das Schlappenbier ab dem 5. Juni für alle Schlappenbierliebhaber zu kaufen gibt. Und auch der traditionelle Schlappentag, der zuletzt 2019 gefeiert wurde, findet am 5. Juni wieder auf dem Festplatz am Schießhäuschen statt.

Bierfest

Für den Schlappentag am 5. Juni laufen die Vorbereitungen wieder auf Hochtouren. Bereits am Samstag, den 3. Juni gibt es ab dem späten Nachmittag auf dem Festgelände am Schießhäuschen ein gemütliches Bierfest mit fränkischen Spezialitäten und zünftiger Musik.

Ha – Ha – Huss – Huss! Zu Hilfe – die Hussiten kommen !

Am Sonntag den 4. Juni startet um 14 Uhr auf dem Platz vor der Michaeliskirche die Hussitenführung. Sie endet gegen 15.30 Uhr in der Hospitalkirche. Die Hofer Gästeführer suchen für diese historische Hussitenführung am 4. Juni, dem Sonntag vor dem Schlappentag, weibliche und männliche Statisten als Hofer Bürgerinnen und Bürger sowie für wilde Hussiten. Die Kostüme werden gestellt. Bei Interesse bitte unter hussiten@reinstorfnet.de oder 0172 430 33 65 melden.

Bürgerschlappenschießen

Am Sonntag findet das Bürgerschlappenschießen für Jedermann statt. Zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr können alle Bürger im Schießhaisla selbst zum Luftgewehr greifen. Unter fachkundiger Anleitung der Schützen der Hofer Sportschützenvereinigung kann jeder Interessierte beim Amateurwettbewerb teilnehmen.

Schlappentag

Am Schlappentag selbst findet wieder das gewohnte Programm statt: nach dem musikalischen Weckruf treffen sich Handwerker und Schützen am Schießhäuschen um zum Rathaus zu ziehen. Beim dortigen Empfang wird der neue Schlappenkönig proklamiert. Danach zieht der festliche Umzug zum Festplatz am Schießhäuschen, wo der Schlappentag bei einer frischen Maß Schlappenbier aus dem Tonkrug und Hofer Bratwürsten in seinen gemütlichen Teil übergeht.