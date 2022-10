Schlappe für AfD-Landesvorstand: Parteitag stoppt Umzug

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am 22. Oktober auf dem Parteitag der Bayern-SPD eine Rede zur aktuellen politischen Lage halten. (…)

Linke will gegen Grundsteuerreform in Bayern klagen

Die Linke in Bayern will gegen die Grundsteuerreform im Freistaat klagen. Das kündigte die Partei am Freitag in München an. (…)