Schlange bleibt in Hals von Storchenküken stecken

Eine Schlange als Futter hat ein Storchenküken in Mittelfranken in Lebensgefahr gebracht – doch dank des Internets und der Feuerwehr hat das Tier überlebt. Der Storchenvater habe das Küken in Höchstadt an der Aisch mit einer Schlange gefüttert, die viel zu groß für den Schlund des Nachwuchses war, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. Die Schlange blieb im Hals des jungen Storchs stecken, er drohte zu ersticken. Zunächst hatten die «Nürnberger Nachrichten» berichtet.

Das Geschehen spielte sich im Storchennest auf dem Alten Rathaus ab, das per Kamera live im Internet beobachtet werden kann. Mehrere Zuschauer hatten die Gefahrensituation bemerkt, und die Feuerwehr alarmiert, wie es hieß. Mit einer Drehleiter näherten sich die Feuerwehrleute dem Horst am Marktplatz und entfernten vorsichtig die Schlange aus dem Hals des Jungstorches. Das Tier blieb unverletzt und konnte bei seinen Geschwistern im Nest bleiben.

Die Rettungsaktion am Sonntag wurde von der Live-Kamera ebenfalls aufgezeichnet. Ein Mitschnitt auf YouTube hatte am Mittwochabend bereits knapp 24.000 Aufrufe.