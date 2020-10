Schlagstockeinsatz gegen linke Demonstranten in Nürnberg

Lehrberg (dpa/lby) – Unbekannte haben in Mittelfranken zwei Waggons eines haltenden Güterzugs abgekoppelt und Betonplatten auf (…)

Warnstreik und Kundgebung am Klinikum Fürth

Fürth (dpa/lby) – In Bayern gehen die Warnstreiks im öffentlichen Dienst weiter: Am Dienstag legten Beschäftigte am Klinikum (…)