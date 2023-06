Schlagringe und Messer in gebrauchter Windel versteckt

Ein 23-jähriger Mann soll drei illegale Schlagringe und ein Messer in einer gebrauchten Windel seines zwei Jahre alten Sohnes versteckt haben. Außerdem befanden sich ein verbotenes Butterfly-Messer und nicht zugelassene Potenzmittel in seinem Auto, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Beamte der Grenzpolizei kontrollierten am Donnerstagnachmittag das Auto des 23-Jährigen bei Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth). Im Handschuhfach fand die Polizei ein Butterfly-Messer, das sie dem 22 Jahre alten Mitfahrer zuordnen konnten. Bei der weiteren Durchsuchung entdeckten die Beamten die drei Schlagringe und das verbotene Messer in der Windel und die Potenzmittel in der Wickeltasche. Die Gegenstände wurden sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.