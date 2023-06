Schlaglöcher in Plauen: Ausbesserungen dauern

In der kalten Jahreszeit rumpelt’s auf den Straßen durch Schlaglöcher häufiger. Normalerweise machen sich die Kommunen gleich nach dem Winter an die Ausbesserungen. In Plauen haben die Autofahrer aber noch mit Schlaglöchern zu kämpfen. Die Stadtverwaltung hat nun auch mitgeteilt, woran das liegt. Demnach sind die vielen Krankheitsfälle bei den Baufirmen der Grund für die Verzögerungen. Seit Ende Mai laufen nun die Ausbesserungsarbeiten. Unter anderem einige Straßen im Stadtteil Jößnitz stehen noch aus.