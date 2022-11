Schlagerpaar Mross und Woitschack verkündet Trennung

Stefan Mross und seine Frau Anna-Carina Woitschack haben ihre Trennung bekanntgegeben. «Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele…», schrieben beide in einem gemeinsamen Instagram-Post am Freitag. Nach unzähligen «Spekulationen» in der letzten Zeit wollten sie nun ihre Wahrheit mitteilen, hieß es in dem Statement der beiden Schlagerstars. «Wir hatten eine wunderschöne und verrückte Zeit, haben uns durch so manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen.» Mross (46) und Woitschack baten auch darum, von weiteren Spekulationen abzusehen, um ihre Privatsphäre zu schützen

Das Paar hatte im Juni 2020 live im TV – in der ARD-Sendung «Schlagerlovestory.2020 – Das große Wiedersehen» geheiratet.

Seit 2005 moderiert der Trompeter und Sänger Mross die Schlagershow «Immer wieder sonntags». Unter anderem erlitt er dabei 2014 einen Schwächeanfall, nachdem er bei drückender Hitze scharfe Currywurst-Soßen getestet hatte. Die Musikshow erreicht immer wieder ein Millionenpublikum.