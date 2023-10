Schlagerkönig Jack White mit 83 Jahren erneut Vater

Mit Pogo am Stadtrand geht es los. Der Punk lässt Jan Vetter zu Farin Urlaub werden. Seine Gitarre markiert den Sound einer der (…)

Vor 40 Jahren rockt Udo Lindenberg die DDR

Nur wenige Künstler kümmern sich im geteilten Deutschland so um Ost-Fans wie Udo Lindenberg. Der Rockmusiker will unbedingt in der DDR (…)