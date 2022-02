Schläge unter Paaren: Polizei muss am Wochenende mehrfach ran

Ob diese Paare aus der Region den heutigen Valentinstag miteinander feiern?! Wohl eher nicht!

In Helmbrechts hat sich am Wochenende ein Paar so heftig gestritten, dass Einrichtungsgegenstände zu Bruch gegangen sind und beide am Ende über Verletzungen klagten. Die Polizei musste schlichten.

Auch in Wunsiedel musste die Polizei eingreifen: Ein Zeuge hatte an der Realschule einen Mann beobachtet, der auf einer um Hilfe rufenden Frau saß und sie schlug. Der verständigte den Notruf und bekam von dem aggressiven Mann selbst noch Schläge ab. Die Polizeibeamten nahmen den aggressiven Angreifer mit. Die Frau, die er geschlagen hatte, war unterdessen zu ihren Eltern geflüchtet und hatte sich als seine Lebensgefährtin herausgestellt. Beide hatten offensichtlich Alkohol getrunken.