Schlägerei in Selb: Mann zückt Messer

Die meisten Menschen halten während der Corona-Krise in der Region im Moment Abstand zueinander. In Selb haben zwei junge Männer gestern (DO) aber das Gegenteil getan – sie sind aufeinander losgegangen. Als es zu einer Schlägerei zwischen den beiden gekommen ist, hat einer der Männer ein Messer gezogen. Er hat versucht, seinen Kontrahenten damit zu stechen – der konnte aber ausweichen. Als die Polizisten angekommen sind, ist weder der Angreifer, noch das Messer da gewesen. Wie ernsthaft der Angriff gewesen ist, muss die Polizei Marktredwitz noch klären. Gegen beide Männer ermittelt sie wegen Körperverletzung.