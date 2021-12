Schlägerei in der Innenstadt: Hofer Polizei sucht Zeugen

Der eine im Krankenhaus, der andere in der Haftzelle: Das war das Ende einer Schlägerei zweier junger Männer Montagnacht in der Hofer Innenstadt.

Doch von vorne: Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, weil er eine Schlägerei beobachtet und Hilferufe gehört hatte. Die zwei jungen Hofer – 19 und 23 Jahre alt – sollen sich betrunken in die Haare bekommen haben. Der 19-Jährige hatte noch auf seinen am Boden liegenden Kontrahenten eingetreten. Der 23-Jährige kam daraufhin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus und der 19-Jährige in die Haftzelle.

Aktuell versucht die Polizei Tatablauf und Hintergründe zu ermitteln. Sie bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Fischergasse bzw. Mühlstraße die Auseinandersetzung gesehen hat, soll sich bei der Kripo Hof melden.