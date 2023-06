Schlägerei eskaliert: Mann aus Hof kommt mit Schnittverletzung ins Krankenhaus

Eine stark blutende Schnittverletzung ist das Ergebnis einer Auseinandersetzung am Abend in Hof. Passiert ist das ganze laut Polizei in der Marienstraße. Zwei Brüder sind demnach mit einem Küchenmesser und einem abgebrochenen Holzstiel auf zwei weitere Männer losgegangen. Diese hatten zuvor etwas in die Wohnung der Brüder gerufen. Die vier Männer sind in Streit geraten. Sie haben angefangen, sich zu prügeln und mit den Waffen aufeinander einzustechen. Dabei ist einer von ihnen am Unterarmt verletzt worden. Er und sein Bruder sind ins Krankenhaus gekommen. Die anderen beiden sind vor Ort versorgt worden. Die Polizei Hof hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Männer eingeleitet.