Schlägerei am Münchner Hauptbahnhof: Drei Festnahmen

Nach einer Schlägerei am Münchner Hauptbahnhof hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Die Männer seien am Sonntag mit einer siebenköpfigen Gruppe in Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beteiligten schlugen und traten einander, wobei auch Glasflaschen, ein Gürtel und ein Fahrradschloss als Waffen benutzt worden seien.

Nachdem ein Passant die Polizei verständigt hatte, konnte diese drei Männer im Alter von 23 bis 26 Jahren festnehmen. Inzwischen sei das Trio wieder auf freiem Fuß, sagte eine Polizeisprecherin. Bei der Tat waren die Verdächtigen den Angaben zufolge alkoholisiert und trugen leichte Verletzungen davon. Ein Beteiligter musste aufgrund einer Platzwunde ärztlich versorgt werden.

Die übrigen sieben Männer konnten demnach zunächst unerkannt fliehen. Gegen alle Beteiligte werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit.