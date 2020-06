Zwei betrunkene Selber sind gestern Abend in der Schillerstraße aneinander geraten. Als die Polizei eingreift, beschimpfte – laut Polizeibericht – einer der Männer die Polizisten „renitent mit abwertenden Ausdrücken“. Der 47-jährige amtsbekannte Selber bedrohte die Beamten und kündigte gar weitere Straftaten an. Die Polizisten nahmen den Mann deshalb in Gewahrsam. Die Polizei Marktredwitz ermittelt jetzt wegen wechselseitiger Körperverletzung und Beleidigung.