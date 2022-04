Schläge und Tritte: Gefährliche Körperverletzung in Tirschenreuth

Fünf Angreifer sollen in Tirschenreuth vier Personen angegriffen haben. Wie die Polizei heute mitteilt soll die Tat gestern Abend kurz nach 21 Uhr in der Mühlbühlstraße stattgefunden haben. Dabei haben die fünf Angreifer laut Polizei einer 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen und an den Haaren gezogen. Ein 26-Jähriger hat Schläge abbekommen und die Täter haben ihn getreten als er am Boden lag. Er ist danach ins Krankenhaus gekommen. Die Polizeiinspektion hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.