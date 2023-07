Schläge, Raub und Drohung wegen eingesteckten Handys

Zwei Männer aus Schwaben sitzen in Haft, weil sie einen Mann geschlagen, ausgeraubt und bedroht haben – nachdem dieser das Handy von einem der beiden aus Versehen eingesteckt hatte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die 21, 22 und 27 Jahre alten Männer Ende Juni auf einer Gartenparty in Kaufbeuren, als der 27-Jährige versehentlich das Handy mitnahm.

Bei einem darauffolgenden Streit traten und schlugen die Tatverdächtigen den Angaben nach auf den Mann ein und nahmen ihm wiederum sein Handy ab. Als der Mann dies später zur Anzeige brachte, bedrohten die beiden Verdächtigen ihn den Angaben zufolge. Der 21-Jährige und der 22-Jährige wurden am Donnerstag festgenommen und sitzen nun in Untersuchungshaft.