Schläge in der Diskothek: Hofer Polizei sucht Zeugen

Ein 40-Jähriger hat am Wochenende in einer Hofer Disko einfach so ein Veilchen kassiert und deshalb sucht die Hofer Polizei jetzt nach Zeugen.

Am frühen Sonntagmorgen war der 40-Jährige auf der Tanzfläche im Rockwerk. Ohne Vorankündigung hat der Täter ihm dann aufs Auge geschlagen und ging weiter. Der Sicherheitsdienst hat einen Rettungswagen gerufen. Das blaue Auge musste im Krankenhaus behandelt werden.

Weil der Schläger unerkannt entkommen konnte, bittet die Hofer Polizei jetzt um Zeugenhinweise zum dem Vorfall.