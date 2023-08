Schlachthof: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Tierhalter

Nach Tierschutzmängeln in einem Schlachthof im Landkreis Miltenberg steht nicht nur der Betrieb in der Kritik. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen mindestens einen Tierhalter, wie sie am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte. Es sollen eventuell kranke und nicht transportfähige Tiere angeliefert worden sein. Im Raum steht der Verdacht der quälerischen Tiermisshandlung.

Die Anzahl der betroffenen Tiere ist bislang unbekannt. Gegen eine amtliche Tierärztin ermittelt die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben bislang nicht wegen strafrechtlicher Vorwürfe.

Das Landratsamt Miltenberg hatte dem Schlachtunternehmen am Mittwoch den Betrieb mit sofortiger Wirkung untersagt und die zuständige amtliche Tierärztin vorläufig von ihren Aufgaben entbunden. Zuvor war der Behörde Videomaterial der Tierrechtsorganisation «Soko Tierschutz» übermittelt worden.