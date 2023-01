„Schwimmwochen“: Beratungen über weitere Aktionen im Hofer Land

Jeder fünfte Grundschüler in Deutschland kann nicht schwimmen. Das hat eine Umfrage für die DLRG ergeben. Neben Schwimmkursen außerhalb der Schule, gibt es auch Aktionen in den Schulen, die den Schülern das Schwimmen beibringen sollen. Im Hofer Land gibt es die „Schwimmwochen“. Die haben bisher in Münchberg, Schwarzenbach am Wald und Schwarzenbach an der Saale stattgefunden, erklärt der Hofer Schulamtsleiter Stefan Stadelmann.

Finanziert vom Landkreis Hof trainieren Ehrenamtliche zum Beispiel von der DLRG eine Woche lang das Schwimmen mit den Schülern, so Stadelmann. Überlegungen, das Angebot zu wiederholen oder auf andere Schulen auszuweiten gibt es im Hofer Schulamt. Allerdings hängt das vom Personal und der Finanzierung ab, so Stadelmann weiter. Im Februar soll es dazu Beratungen geben. In Schwarzenbach an der Saale ist die Schwimmwoche im letzten Jahr aber so gut angekommen, dass der Förderverein der Jean-Paul-Grundschule nun selbst die Organisation für so eine Schwimmwoche übernimmt. Die findet in Zusammenarbeit mit der Wasserwacht vom 6. bis 10. Februar statt.