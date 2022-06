Schiller-Quartier in der Bismarckstraße: Skepsis unter Händlern und Ladenbesitzern

Wo eigentlich mal ein Einkaufszentrum oder ein Busbahnhof stehen sollte, liegt jetzt schon seit fünf Jahren ein großer Erdhaufen. Jetzt soll es auf dem Strauß-Areal in der Hofer Bismarckstraße aber wieder voran gehen. Zwei Ärzte aus Bayern haben das Gelände gekauft und wollen dort nun ein Ärztezentrum mit Hochhäusern, einem Park, Cafés und Geschäften errichten. Auch eine Tiefgarage soll es geben. Bei vielen Händlern und Ladenbesitzern in der Bismarckstraße herrscht aber aktuell noch Skepsis. Alexander Toth, Inhaber des Hörgeräteladens in der Bismarckstraße:

Bereits vor einigen Jahren ist das Projekt „Hof-Galerie“ auf dem Strauß-Areal gescheitert. Die Bauarbeiten für das neue Schiller-Quartier sollen nun Mitte des kommenden Jahres beginnen.