Schildkröte Salina schwimmt nun Langstrecke im Mittelmeer

Hunderte von Waldbränden haben in Spanien verheerende Schäden angerichtet. Auch in der Urlaubsregion Valencia brennt es. Dann kommt der (…)

Noch immer rätseln Experten, warum massenhaft Fische in der Oder verendeten - getippt wird auf Algengift. Warmblüter, die an Land (…)

Pelzige Großstädter: Füchse zieht es in die Metropolen

In Berlin tummeln sie sich in Behörden, im Bus und auf dem Dach. Füchse sind in manchen Großstädten häufiger anzutreffen als in vielen (…)