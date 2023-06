Schiff schlägt auf dem Main leck: 148 Menschen evakuiert

126 Passagiere und 22 Crewmitglieder sind nach einem Schiffsunfall in Unterfranken evakuiert worden. Am Samstagabend schlug das Schiff auf dem Main bei Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) leck, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde es durch einen Fahrfehler des Schiffsführers durch einen kleinen Felsen am Grund des Mains beschädigt. Das Passagierschiff war nach Angaben der Polizei von Budapest nach Düsseldorf unterwegs.

Große Mengen Wasser drangen in das Schiff ein. Trotzdem gelang es der Besatzung, nach einer kurzen Weiterfahrt anzulegen. Öl oder Diesel traten dabei laut Polizei nicht aus. Verletzt wurde niemand. Das Leck wird nun laut Polizei provisorisch geflickt, bis das Schiff abtransportiert werden kann. Der Schiffsverkehr auf dem Main war über mehrere Stunden gesperrt. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.