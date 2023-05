Schienennetz in Nordbayern: Elektrifizierung der Strecke Hof-Marktredwitz eins von 1000 Einzelprojekten

Beim 9-Euro-Ticket hat es letztes Jahr die Kritik gegeben, dass ein günstiges Ticket allein nichts bringt. Die Rahmenbedingungen für Bus und Bahn müssten besser werden. Die Deutsche Bahn will nun kräftig in das Schienennetz in Nordbayern investieren. Dazu gibt es momentan rund 1000 Einzelprojekte in der Region. Es handelt sich unter anderem um den Neubau von Brücken und den Ersatz von Oberleitungen. In diesem Zug spricht die Bahn in einem aktuellen Zwischenstand auch nochmal die Bahnstrecke Hof-Marktredwitz an. Die Elektrifizierung befinde sich bereits in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Schon jetzt arbeitet die Bahn an der Gestaltung der Lärmschutzwände. Die detaillierten Pläne sollen in das demnächst startende Genehmigungsverfahren eingebracht werden, heißt es in der Mitteilung.