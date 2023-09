Schiedateich: Blaualgenverdacht nicht bestätigt

Der Ferienendspurt bleibt warm und sommerlich. Die Freibäder in Hof und Plauen haben daher ihre Saison um ein paar Tage verlängert. Wers lieber natürlich mag, muss in den Badeseen aktuell auf Blaualgen achten. Im Weißenstädter See gibts beispielsweise ein Badeverbot; Einen Verdacht auf Blaualgen gabs im Waldbad Schiedateich bei Schwarzenbach an der Saale. Das Gesundheitsamt kann nach einer gründlichen Untersuchung aber Entwarnung geben. Ihr könnt ohne Gefahr im Schiedateich schwimmen gehen. Das meldet die Stadt Schwarzenbach an der Saale auf ihren Social Media Kanälen.