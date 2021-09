Schick gibt Amt als «Außenminister» der Bischofskonferenz ab

Bamberg (dpa/lby) – Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick tritt nicht mehr als Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz an. Er stelle sein Amt aus Altersgründen bei der Vollversammlung der Bischofskonferenz nächste Woche in Fulda zur Verfügung, sagte der Sprecher des Erzbistums am Sonntag.

Dem «Fränkischen Tag» hatte der 72-Jährige gesagt: «Ungehindert könnte ich gar nicht mehr diese Aufgaben erfüllen, denn die Vorsitzenden aller Kommissionen werden immer für fünf Jahre gewählt.»

In der katholischen Kirche müssen alle Bischofe mit 75 den Papst um ihren Rücktritt beten. Wer Nachfolger im Amt des «Außenministers» wird, sei noch «völlig offen», so Schick.

