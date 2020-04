Bruckberg (dpa/lby) – Einen Schaden von geschätzt 200 000 Euro hat ein Feuer in einer Scheune in Bruckberg bei Landshut (Niederbayern) verursacht. Der Brand sei am frühen Mittwochmorgen in dem Gebäude im Ortsteil Edlkofen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. In der Scheune habe eine Produktionsanlage gestanden. Warum der Brand ausbrach, war zunächst unklar.