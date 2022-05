Scheunenbrand: 120 tote Schweine und 250.000 Euro Schaden

Das Auto eines 39-Jährigen ist in Unterfranken in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Der Mann war auf der Autobahn 3 (…)

Sechs Bewohner eines Hauses für betreutes Wohnen in München sind bei einem Brand verletzt worden. Eine Matratze in einer (…)

Sechs Verletzte bei Brand in Wohnheim in München

Sieben Verletzte bei Brand auf Campingplatz

Bei einem Brand auf einem Campingplatz in Mittelfranken sind sieben Menschen verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht zu Sonntag in (…)