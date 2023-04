Scheune mit Campingbussen und Wohnmobilen bei Brand zerstört

Ein Autotransporter ist auf der A3 in Unterfranken nahe Uettingen (Landkreis Würzburg) in Brand geraten. Unter Berufung auf den 55 (…)

Nach dem Brand in einer Sozialeinrichtung in Würzburg ist eine Frau tot in einem Zimmer gefunden worden. Ein Großaufgebot (…)

Zimmerbrand in Sozialeinrichtung in Würzburg: Frau tot

Brennende Hochzeitsdeko: Mutmaßliche Brandstiftung

Die Dekoration für eine anstehende Hochzeit in Unterfranken ist in Brand gesteckt worden. Wer das Feuer in Königsberg in (…)