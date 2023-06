Scheune in Waldnähe in Brand: Mann erleidet Schock

Ein Feuer in einer Scheune in Schafhof bei Neumarkt in der Oberpfalz hat einen Schaden von etwa 400.000 Euro verursacht. Der Mann, dem die Scheune gehörte, hielt sich am späten Samstagabend in seinem Haus in der Nähe auf, das er wegen der Hitzeentwicklung verlassen musste, wie die Polizei mitteilte. Demnach erlitt er dabei einen leichten Schock.

In der Scheune waren nach Polizeiangaben Gasflaschen gelagert und Wohnwägen sowie Wohnmobile abgestellt, weshalb es bei den Löscharbeiten zu kleineren Explosionen und Verpuffungen kam. Auch ein vor dem Gebäude abgestelltes Auto wurde durch das Feuer zerstört. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Waldstück verhindern. Die Brandursache war bislang nicht bekannt.