Scheune brennt nieder: Polizei vermutet Brandstiftung

Opfenbach (dpa/lby) – Nach einem Scheunenbrand in Opfenbach (Landkreis Lindau) ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Das Feuer wurde in der Nacht zum Donnerstag gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Scheune bereits komplett in Flammen und brannte nieder. «Vor Ort ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Brand mutwillig gelegt worden ist», hieß es. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen zwischen 10 000 und 20 000 Euro. Die Polizei suchte nach Zeugen, die Hinweise geben könnten.