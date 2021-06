Scheune ausgebrannt: Hoher Schaden und ein Verletzter

Lauf an der Pegnitz (dpa/lby) – Beim Brand einer Scheune voller Heu ist im mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohngebäude konnte laut Polizeiangaben am Samstag verhindert werden. Die Fenster und Fassaden der angrenzenden Häuser wurden jedoch durch die Hitze beschädigt. Ein Anwohner zog sich zudem bei einem ersten eigenen Löschversuch leichte Verletzungen zu. Die Brandursache war zunächst unklar.

