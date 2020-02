Scherdel Schlappenbier: Goldmedaille und weitere Auszeichnungen

Ein knappes halbes Jahr arbeiten die Braumeister rund um Günther Spindler vom Scherdel-Bräu in Hof am Schlappenbier. Das wird dann traditionell am Hofer Schlappentag ausgeschenkt. Jetzt haben das Scherdel Schlappenbier und das Scherdel Weißbier jeweils die Goldmedaille der DLG bekommen. Für das Scherdel-Bier ist es die siebte in Folge.

Außerdem bekommt die Hofer Brauerei den Preis für langjährige Produktqualität der DLG, weil die Biere mittlerweile seit über 16 Jahren konstant eine sehr gute Qualität haben. Erst vor einigen Wochen hat der Hofer Schlappentag die Auszeichnung immaterielles Kulturerbe erhalten. Neben dem Schlappenbier hat aber auch das Scherdel Weißbier die Jury überzeugt. Auch das hat schon zwölf Auszeichnungen verzeichnen können. Über die Auszeichnungen freut sich auch der leitende Scherdel Braumeister, Günther Spindler in einer aktuellen Mitteilung. Der Hofer Schlappentag findet dieses Jahr mam 08.Juni statt.