Scherdel-Gruppe in Marktredwitz: Unternehmen übernimmt Wiesauplast

Erst vor Kurzem haben wir berichtet, dass die SCHERDEL-Gruppe aus Marktredwitz ein vier Hektar großes Grundstück im gemeinsamen Gewerbegebiet Wunsiedel/Thiersheim erworben hat. Jetzt verkündet das Unternehmen schon die nächsten einschneidenden Nachrichten. Die Gruppe übernimmt zum Januar die Firma Wiesauplast. Die SCHERDEL-Gruppe will auf diese Weise vor allem den Bereich Kunststoff/Kunststoff-Metall ausweiten. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen ein führende Marktposition beim Thema E-Mobilität einnehmen. Die SCHERDEL-Gruppe mit Stammsitz in Marktredwitz beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter an 32 Standorten im In- und Ausland.