Scheiben von 22 Autos in Augsburg eingeschlagen

Die Scheiben von 22 Autos haben Unbekannte in Augsburg eingeschlagen. In der Nacht auf Dienstag sei neben Front-, Heck- und Seitenscheiben bei einem Fahrzeug zudem der Rückspiegel herausgerissen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aus den Fahrzeugen gestohlen wurde jedoch nichts. Der Schaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Die eingeschlagenen Scheiben seien eine «gruppentypische Straftat», sagte eine Sprecherin der Polizei. «Dass 22 Pkw in drei Seitenstraßen angegangen wurden, hatten wir noch nicht.»