Wer in Hof mit dem Zug fährt, sieht am Hauptbahnhof die Autos der Bundespolizei neben dem Bahnhof stehen. Unbekannte haben sich jetzt an einem der Busse zu schaffen gemacht und haben eine Seitenscheibe mit einem Stein eingeschlagen. Dabei ist ein Schaden von 500 Euro entstanden. Die Kripo Hof sucht jetzt nach Zeugen. Wer im Zeitraum von Freitag, 5 Uhr, bis Sonntag, gegen 8.45 Uhr, in der Straße „Bahnhofsplatz“ etwas entdeckt hat, soll sich bei der Polizei melden.

Tel.: 09281/704-0

(Symbolbild)