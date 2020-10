Schaustelle Hof – Klappt am Freitag die Premiere von „Wiener Blut“?

Für Freitag ist die Uraufführung der Operette „Wiener Blut“ in der Hofer Schaustelle geplant. Ob sie stattfindet, steht derzeit aber noch in den Sternen. Morgen soll laut Frankenpost zumindest die Generalprobe wie geplant stattfinden, und auch was die Vorstellung am Freitagabend betrifft, sei das Team des Theaters weiterhin optimistisch. Man gehe fest und zuversichtlich davon aus, dass diesmal alles klappt, sagt die Sprecherin des Theaters Christine Wild. Oberbürgermeisterin Eva Döhla ist bezüglich der Premiere in der Schaustelle ebenfalls vorsichtig optimistisch: die Heizungsanlage sei mittlerweile angeliefert, nun werde sie montiert und solle heute oder morgen in Betrieb gehen.

FAB und Freie sind derweil im Stadtrat mit ihrem Eilantrag einer Generaldebatte über die Schaustelle gescheitert. Der Stadtrat erkannte die Eilbedürftigkeit nicht an.