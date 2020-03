Schaustelle entsteht: Weniger Parkplätze am Theater Hof

Das Theater Hof zieht in der kommenden Spielzeit um. Weil das Haus eine Sanierung braucht, finden die großen Produktionen in einer Leichtbauhalle direkt neben dem Theater statt. Der Aufbau dieser Schaustelle läuft seit dieser Woche. Das braucht Platz, deshalb gibt es jetzt weniger Parkplätze. Zwei der fünf Parkplatzflächen sind gesperrt, die Parkscheinautomaten in Richtung der Bahngleise versetzt, heißt es aus dem Theater. Gleichzeitig weist das Haus darauf hin, dass es genügend andere Parkmöglichkeiten gibt: Gegenüber am Bahnhof Hof-Neuhof, in der Nailaer Straße, auf dem Volksfestplatz und in den umliegenden Straßen.