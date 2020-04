Schauspielerin Speidel wünscht sich mehr Miteinander

München (dpa/lby) – Schauspielerin Jutta Speidel (66) wünscht sich, dass die Corona-Krise zu mehr Miteinander und Solidarität in Deutschland führt. «Wenn ich die voll beladenen SUVs mit Tonnen an Nudeln und Klopapier sehe, werde ich sauer. (…) Diese Raffgier ist abartig», kritisierte Seidel in der Münchner «Abendzeitung» (Freitag). «In Deutschland haben wir uns leider zu einer sehr egoistischen Wohlstandsgesellschaft entwickelt, die sich mehr Gedanken machen sollte und ruhig auch dankbarer sein könnte, wie gut es ihr geht.»

Rücksicht und Respekt seien vor der Pandemie bei viel zu vielen Menschen hierzulande verloren gegangen, sagte der TV-Star. Speidel vermisst oftmals auch Empathie: «Mitgefühl ist so wichtig. Mehr Miteinander als Gegeneinander – ich hoffe sehr, dass wir durch Corona wieder mehr zu einer Gemeinschaft werden, uns auf einer seelischen Herzensebene annähern.»