Schauspieler tragen Kirchen-Missbrauchsgutachten vor

In München haben Unbekannte Steine auf einen fahrenden Güterzug geworfen und die Lokomotive beschädigt. Der 34 Jahre (…)

In Königsbrunn bei Augsburg haben Spezialkräfte der Polizei einen psychisch kranken Rentner in dessen Wohnung (…)

Das Landgericht München I hat am Freitag einen 83 Jahre alten Angeklagten wegen Schuldunfähigkeit vom Vorwurf der Tötung (…)

«Aktenzeichen XY»: Viele Hinweise zu 39 Jahre altem Mordfall

Fast vier Jahrzehnte nach dem Mord an einer Schülerin aus Schwaben kommt Bewegung in den ungelösten Mordfall. Nachdem das Verbrechen in (…)