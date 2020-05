Schauspieler Martin Gruber wird mit «Bergdoktor» verwechselt

München (dpa/lby) – Schauspieler Martin Gruber (49) wird häufiger mit dem «Bergdoktor» verwechselt, denn er hat den gleichen Namen wie der Protagonist in der ZDF-Serie. «Man hat mich schon öfter für meine gute und sympathische medizinische Versorgung am Wilden Kaiser gelobt», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Ein Problem hat der Schauspieler, der durch seine frühere Hauptrolle in der ZDF-Reihe «Die Bergretter» bekannt wurde, damit aber nicht: «Es ist doch nett, wenn eine positive Verknüpfung mit dem eigenen Namen gegeben ist.»

Ob er für die Rolle des «Bergdoktor» zur Verfügung stehen würde – sollte Hauptdarsteller Hans Sigl irgendwann des weißen Kittels überdrüssig sein? Nur wenn der «Bergdoktor» dann Hans Sigl hieße, scherzt Gruber.

In einer «Bergdoktor» -Folge 2013 hatte Martin Gruber bereits einen Gastauftritt. Damals spielte er an der Seite von Hans Sigl den «Bergretter», der einen Einsatz beim «Bergdoktor» hatte.