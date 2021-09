Schauspieler Heino Ferch ist erneut Vater geworden

München (dpa) – Schauspieler Heino Ferch (58, «Ku’damm 63») und seine Frau Marie-Jeanette sind erneut Eltern geworden. Ihr Sohn Karl Theodor Josef wurde im August geboren, wie ein Sprecher («Personal Publicist») des TV-Stars auf Anfrage am Donnerstag in München sagte. Mehrere Medien hatten zuvor über die Geburt des dritten Kindes des Paars berichtet. Der Schauspieler und die Vielseitigkeitsreiterin hatten zuvor bereits zwei Kinder, Ava (12) und Gustav (7). Ferch wohnt mit seiner Familie am Ammersee in Bayern. Er hat außerdem eine Tochter aus einer früheren Beziehung.

